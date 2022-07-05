Выбор москвичей: территория у посольства Великобритании получит название «Площадь ЛНР»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Смоленская набережная Карта всех событий

Территория у посольства Великобритании в столице будет называться площадь Луганской народной республики. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 5 июля, по итогам заседания президиума правительства города.

— Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат, вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование — площадь Луганской народной республики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с подобной инициативой о присвоении выступили депутаты Мосгордумы. Они хотели увековечить подвиги жителей ЛНР. Позже жители столицы отправили многочисленные обращения в правительство города по данному вопросу.

Накануне стало известно, что расположение площади ЛНР было выбрано москвичами по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Так, в голосовании приняли участие 109 603 человека. Большинство горожан решили назвать в честь республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.