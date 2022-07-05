В Госдуме приняли закон об объединении ПФР и ФСС

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Государственная дума одобрила законопроект об объединении Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России). Об этом во вторник, 5 июля, говорится в документе правительства РФ.

Также в Госдуме отрегулировали законодательные нормы для исчисления взносов в социальные фонды.

— На 2023 год единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов определяется путем индексации предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленной с 1 января 2022 года, с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 1 января 2024 года единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов будет увеличиваться ежегодно с 1 января соответствующего года с учетом роста средней заработной платы по стране. Так, для основной категории плательщиков страховых взносов сохраняется совокупный тариф в размере 30 процентов в пределах базы и 15,1 процента сверх базы. При этом льготные ставки взносов составят соответственно 15 процентов, 7,6 процента и ноль процентов, сообщает ТАСС.

19 мая стало известно, что российское правительство объединит Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую структуру. Так, на основе существующей территориальной сети организуют единые офисы для обслуживания клиентов, а также создадут единую базу для исчисления страховых взносов, что позволит увеличить максимальные размеры выплат.