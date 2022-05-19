Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ объединят в одну структуру

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Правительство России объединит Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования в единую структуру. Информация появилась в официальном Telegram-канале правительства.

— Пенсионный фонд и Фонд социального страхования станут единой структурой. Со следующего года в России появится единый фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Это позволит сократить административные издержки и формировать удобные сервисы для людей. Так, положенные выплаты гражданам будут осуществляться на принципах социального казначейства, — говорится в сообщении.

Так, на основе существующей территориальной сети организуют единые офисы для обслуживания клиентов, а также создадут единую базу для исчисления страховых взносов, что позволит увеличить максимальные размеры выплат.

Кроме того, работающие по договорам гражданско-правового характера сотрудники будут получать выплаты по больничным, беременности и уходу за ребенком до 1,5 года наравне, а работодатели будут «заполнять только один платежный документ и перечислять страховые взносы по единому тарифу».

Распределять средства внутри единого фонда поручено федеральному казначейству.

До этого сообщалось, что ПФР досрочно перечислит пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.