Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ объединят в одну структуру

Георгий Соланович
Общество
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ объединят в одну структуру
Фото: shutterstock

Правительство России объединит Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования в единую структуру. Информация появилась в официальном Telegram-канале правительства.

— Пенсионный фонд и Фонд социального страхования станут единой структурой. Со следующего года в России появится единый фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Это позволит сократить административные издержки и формировать удобные сервисы для людей. Так, положенные выплаты гражданам будут осуществляться на принципах социального казначейства, — говорится в сообщении.

Так, на основе существующей территориальной сети организуют единые офисы для обслуживания клиентов, а также создадут единую базу для исчисления страховых взносов, что позволит увеличить максимальные размеры выплат.

Кроме того, работающие по договорам гражданско-правового характера сотрудники будут получать выплаты по больничным, беременности и уходу за ребенком до 1,5 года наравне, а работодатели будут «заполнять только один платежный документ и перечислять страховые взносы по единому тарифу».

Распределять средства внутри единого фонда поручено федеральному казначейству.

До этого сообщалось, что ПФР досрочно перечислит пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.

Пенсионный фонд РФ Правительство РФ граждане
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте