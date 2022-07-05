Городские службы перевели на усиленный режим работы из-за ожидаемой непогоды в столице

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Городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с ожидаемой непогодой в столице. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается дождь, порывы ветра местами могут достигать 22 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы на усиленный режим работы, — сказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Кроме того, под особым контролем будут находиться объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Отмечается, что специалистами были приняты необходимые меры для обеспечения защиты от порывов ветра различных сооружений и объектов. Сотрудники ГУП «Мосводосток» находятся в готовности к устранению временных скоплений воды, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что во вторник, 5 июля, в Москве ожидаются гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. В МЧС призвали столичных автомобилистов быть осторожнее на дороге и избегать резких маневров, а пешеходов — не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.