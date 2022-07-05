Проще, чем кажется: как вернуть деньги по оплаченным штрафам в рамках ковидной амнистии
Сюжет:Проще, чем кажется
В Единой справочной службе столицы «Вечерней Москве» рассказали о том, как с 1 июня можно вернуть деньги по оплаченным штрафам в рамках процедуры ковидной амнистии.
Куда можно обратиться:
в любой центр госуслуг «Мои документы».
График работы центров:
- районные центры — ежедневно с 08:00 до 20:00;
- флагманские офисы и Дворец госуслуг — с 10:00 до 22:00.
Для возврата денег понадобятся:
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление;
- решение суда или постановление органов исполнительной власти города Москвы о назначении штрафа;
- документ, подтверждающий уплату;
- СНИЛС;
- ИНН.
Штрафы не получится вернуть:
- Тем, кто покидал место жительства во время заражения коронавирусом.
- Гражданам, привлеченным к административной ответственности в связи с несоблюдением ими режима самоизоляции в связи с заражением новой инфекцией.
Гражданам возместят штрафы:
- выписанные судами;
- органами исполнительной власти Москвы;
- ГКУ «Организатор перевозок».