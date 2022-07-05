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Проще, чем кажется: как вернуть деньги по оплаченным штрафам в рамках ковидной амнистии

Полина Долганова
Игорь Синельников

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Проще, чем кажется: как вернуть деньги по оплаченным штрафам в рамках ковидной амнистии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Единой справочной службе столицы «Вечерней Москве» рассказали о том, как с 1 июня можно вернуть деньги по оплаченным штрафам в рамках процедуры ковидной амнистии.

Куда можно обратиться:

в любой центр госуслуг «Мои документы».

График работы центров:

  • районные центры — ежедневно с 08:00 до 20:00;
  • флагманские офисы и Дворец госуслуг — с 10:00 до 22:00.

Для возврата денег понадобятся:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • заявление;
  • решение суда или постановление органов исполнительной власти города Москвы о назначении штрафа;
  • документ, подтверждающий уплату;
  • СНИЛС;
  • ИНН.

Штрафы не получится вернуть:

  • Тем, кто покидал место жительства во время заражения коронавирусом.
  • Гражданам, привлеченным к административной ответственности в связи с несоблюдением ими режима самоизоляции в связи с заражением новой инфекцией.

Гражданам возместят штрафы:

  • выписанные судами;
  • органами исполнительной власти Москвы;
  • ГКУ «Организатор перевозок».
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