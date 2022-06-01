«Ковидная амнистия»: как вернуть деньги по оплаченным штрафам

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Отменить штраф за нарушение ограничений по коронавирусу граждане могут, обратившись в любой центр госуслуг. При этом не за все нарушения можно получить компенсацию. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в Единой справочной службе города Москвы.

— С 1 июня 2022 года можно обратиться в любой центр госуслуг «Мои документы». Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг — с 10:00 до 22:00, — сообщили в справочной службе.

Для возврата денег понадобятся:

документ, удостоверяющий личность;

заявление;

решение суда или постановление органов исполнительной власти города Москвы о назначении штрафа;

документ, подтверждающий уплату;

СНИЛС;

ИНН.

В рамках «ковидной амнистии» город вернет все штрафы, которые были уплачены гражданами до 1 июня 2022 года, уточнили специалисты. Также будут отменены работы по всем производствам, по которым пока не взысканы средства.

Штрафы не получится вернуть тем, кто покидал место жительства во время заражения коронавирусом, подчеркнули в справочной службе.

— Компенсация не назначается и не выплачивается гражданам, привлеченным к административной ответственности в связи с несоблюдением ими режима самоизоляции на дому в связи с заражением новой инфекцией, — сообщили специалисты.

Гражданам возместят штрафы, выписанные судами, органами исполнительной власти города Москвы или ГКУ «Организатор перевозок». В частности, вернут средства за нарушение масочно-перчаточного режима в метро, автобусах и других общественных местах. Амнистия будет действовать до конца 2022 года.