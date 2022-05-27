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Показатели здоровья на низком уровне: Онищенко рассказал, о чем важно помнить москвичам в преддверии лета

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Показатели здоровья на низком уровне: Онищенко рассказал, о чем важно помнить москвичам в преддверии лета
Фото: Пресс-служба Госдумы

В летний период жителям столицы необходимо регулярно выходить на прогулки в парковые зоны, а перед выездом на юг — проконсультироваться со специалистом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Оздоровление — важная цель, которую перед летним сезоном должен обозначить каждый человек. Вдвойне это необходимо детям, уверен собеседник «ВМ».

— Применительно к лету нужно поставить задачу лично перед собой и своей семьей — оздоровиться. Особенно это касается детей: они закончили тяжелый учебный год и должны набраться сил в преддверии нового учебного года. В отличие от взрослых, для детей это не только сбережение, но и накопление здоровья, потому что они растут и развиваются. Это успешность в освоении учебного материала в следующем году, — подчеркнул Онищенко.

Он отметил, что Россия вышла из пандемии коронавируса, поэтому все показатели здоровья у людей находятся на низком уровне. Летом лучше оставаться в своей климатической зоне, особенно старшему поколению, рекомендовал Онищенко.

По мнению эксперта, тем, кто остается в городе, стоит как можно чаще посещать зеленые зоны.

— С удовлетворением вижу, как приводятся в надлежащее состояние все лесопарковые зоны Москвы. Надо помнить, что мы — самый зеленый мегаполис на планете, и это надо использовать на сто процентов. А что это значит? Утренние прогулки, вечерние прогулки, — посоветовал Онищенко.

Он также обратил внимание на следующее: тем, кто отправится в Крым или Краснодарский край, желательно иметь при себе заключение и рекомендации врача. Особенно это касается перенесших коронавирус (только в Москве зарегистрированных случаев ковида — более двух миллионов): таким людям стоит уделить внимание реабилитации.

Переболевшим коронавирусом важно сохранять уверенность в своем выздоровлении, уверен Онищенко.

— Самое главное — больше оптимизма, уверенности в том, что вы восстановите здоровье и будете радоваться жизни, успехам и так далее. Всем — хорошего и благоплодного отдыха, — добавил он.

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