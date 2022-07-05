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Агроном назвал действенный способ борьбы с борщевиком

Ирина Игнатенко
Общество
Агроном назвал действенный способ борьбы с борщевиком
Фото: Вечерняя Москва

Специалист в сфере сельского хозяйства, агроном Владимир Викулов рассказал, как правильно бороться с борщевиком.

Эксперт напомнил, что борщевик — это растение с кавказских гор. Его перенесли в среднюю полосу, где наблюдаются идеальные условия для распространения борщевика. В настоящее время одно растение дает несколько десятков тысяч семян при благоприятных условиях. Кроме того, оно создает большой запас семян в почве.

По словам Викулова, уничтожить растения можно только планомерной механической обработкой. Уничтожать необходимо всю площадь распространения сразу, в противном случае действия будут бессмысленны, передает издание «Невские новости».

В настоящее время в Северной столице борщевик растет на 40 гектарах территорий, подведомственных комитету по благоустройству. Специалисты рассчитывают окончательно победить борщевик в течение десяти лет, передает Царьград.

Ранее сообщалось, что борьбу с борщевиком более чем на 13 тысячах участков в Московской области ведут с помощью приложения «Проверка Подмосковья».

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