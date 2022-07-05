Пассажиропоток на МЦК в июне вырос почти на 20 процентов

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в июне 2022 года вырос на 17,9 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) во вторник, 5 июля.

— По Московскому центральному кольцу в июне 2022 года перевезено около 13,7 миллиона пассажиров, что на 17,9 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что самыми популярными станциями в июне стали «Нижегородская» (около 1,2 миллиона человек), «Площадь Гагарина» (более одного миллиона) и «Ростокино» (954,7 тысячи человек). С начала года МЦК воспользовались более 76 миллионов раз.

До этого сообщалось, что пассажирам пригородных электропоездов стали раздавать питьевую воду на железнодорожных вокзалах и станциях из-за жары в Москве. Напиток можно было получить бесплатно на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Кроме того, раздача воды была организована на станциях МЖД Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.