Раздачу питьевой воды из-за жары организовали на вокзалах и станциях МЖД

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пассажирам пригородных электропоездов стали раздавать питьевую воду на железнодорожных вокзалах и станциях из-за жары в Москве. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Уточняется, что питьевую воду можно получить бесплатно на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Кроме того, раздача воды организована на станциях МЖД Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

При необходимости список станций, где можно получить воду, будет расширен, передает Telegram-канал ЦППК. Бесплатно воду начали раздавать и на станциях МЦК «Андроновка» и «Угрешская», сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Питьевую воду также стали раздавать на ряде станций метро и МЦК. Так, в частности, бесплатная раздача воды будет проходить на станциях метро «Багратионовская», «Белорусская» (Замоскворецкая линия), «Выхино», а также «Красносельская».

3 июля Москва и область будут находиться на периферии антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 28–33 градусов тепла.