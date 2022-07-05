Депутат оценил идею ввести туристический сбор в Петербурге

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Идея ввести в Петербурге туристический сбор звучит очень здраво, поскольку городу необходим дополнительный бюджет на содержание исторических памятников. Такое мнение высказал депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов.

— Но это должно быть как-то завуалированно, находиться где-то в части благ или компенсироваться за счет Ростуризма, — отметил он в комментарии ФАН.

По словам Панова, туристический сбор важен и нужен.

В конце июня власти Северной столицы вновь вернулись к обсуждению идеи ввести в городе туристический сбор. Смольный обсуждал этот вопрос еще до начала пандемии, но тогда решения так и не было принято.

Тогда предполагалось, что сбор будет составлять 100 рублей в сутки, но теперь цена может быть иной. Предложение планируют выдвинуть на рассмотрение в Госдуму и Законодательное собрание, передает Царьград.

Москвичи с 24 по 30 мая смогут присоединиться к проекту «Туристическая Москва» на платформе «Город идей» и поделиться идеями развития цифровых сервисов для путешественников. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 19 мая.