Сосудистый хирург объяснил, как быстро распознать инфаркт

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Врач-кардиолог, сосудистый хирург Алексей Утин рассказал о главных симптомах инфаркта миокарда.

Основная причина болей в груди связана с проблемами мышечно-связочного аппарата. Только 6 процентов обращения за помощью в скорую действительно связаны с проблемами с сердцем.

— Сердечная боль чаще возникает у мужчины в возрасте старше 40 лет, курящего, со стрессовой работой, высоким холестерином и гипертонией. Кроме этого, играет роль наследственность: если у близких были инфаркты и инсульты, и у человека появились характерные симптомы, лучше обратиться к врачу. Главные причины болей — стенокардия и инфаркт миокарда. Чаще всего они связаны с атеросклерозом, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

По словам кардиолога, чаще всего болит за грудиной: боль сжимающая, давящая, интенсивная, может распространяться влево и вправо, отдавать в зубы, в руки и шею, верхнюю часть живота. Боль сопровождается слабостью, повышенной потливостью, тревогой, тошнотой. При этом до приступа никаких жалоб человек может не высказывать.

— Если вы заподозрили инфаркт, немедленно вызывайте скорую помощь. С каждой минутой промедления гибнет часть сердечной мышцы, — сказал доктор.

До приезда скорой помощи человеку нужно измерить давление, дать таблетку аспирина, обеспечить доступ воздуха и усадить с согнутыми коленями.

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