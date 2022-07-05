Врач рассказала, стоит ли тренироваться в жару

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Терапевт Екатерина Есакова рассказала, стоит ли продолжать тренировки в жару.

По мнению эксперта, здоровым людям прерывать тренировки в жару не стоит. Временно воздержаться рекомендуется тем, у кого наблюдаются скачки давления, аритмия, онкологические заболевания, обострение хронических заболеваний.

Отличные виды тренировок в знойную погоду, по словам врача, — это йога и плавание.

Проводить тренировки лучше ранним утром или в вечерние часы. Также стоит помнить о соблюдении питьевого режима. Чтобы избежать обезвоживания и теплового удара, нужно пить воду до, во время и после физических нагрузок. Для занятий спортом стоит выбрать одежду из светлой ткани свободного кроя. Лучше отказаться от хлопковых футболок, передает МИР 24.

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал о том, как физические нагрузки могут навредить здоровью человека. Умеренная активность необходима для организма, однако перегрузки могут спровоцировать возникновение болезней сердца.