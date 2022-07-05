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Эксперт рассказал о сложностях, связанных с маркировкой икры

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал о сложностях, связанных с маркировкой икры
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Введение маркировки красной и черной икры чревато некоторыми рисками. О них сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

— Во-первых, непонятно, как она будет маркироваться, во-вторых — сколько это будет стоить, в-третьих — не повлечет ли это за собой удорожания красной икры, и так уже недешевого продукта, — отметил Мартынов в комментарии «Радио 1».

По его мнению, вопрос о маркировке икры требует тщательной проработки и обсуждения, только после этого может быть принято окончательное решение.

В свою очередь председатель «Рыбного союза» Александр Панин поддержал введение маркировки. По его мнению, маркировка товара позволит контролировать качество продукции.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации поддержал предложение Минпромторга РФ по введению маркировки красной и черной икры уже в этом году, но пока в рамках эксперимента. Предполагается, что участие в эксперименте будет добровольным и не повлечет затрат для участников.

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