Совфед поддержал предложение о начале маркировки икры в 2022 году

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Совфед России поддержит инициативу Минпромторга о маркировании черной и красной икры в стране в текущем году. Об этом свидетельствует письмо первого зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина.

Из письма следует, что Митин считает целесообразной данную инициативу, так как она имеет добровольный характер и не предполагает материальных затрат для участников.

В письме также отмечается важность борьбы с незаконным выловом водных биологических ресурсов и оборотом продукции нелегального происхождения, передает ТАСС.

Московскую область включат в перечень территорий, на которых будет проводиться эксперимент по маркировке федеральными марками импортируемого в Россию алкоголя.

Также стало известно, что Роскачество по результатам исследования 2022 года признало одну из марок мороженого, производимого в Московской области, самым качественным пломбиром в России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в четверг, 23 июня.