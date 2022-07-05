Петербуржцам напомнили правила поведения на воде

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Во второй половине июня жители Северной столицы открыли купальный сезон. В комитете по вопросам правопорядка и безопасности Петербурга решили напомнить отдыхающим правила поведения при купании.

Так, не стоит лезть в воду после употребления алкоголя, отплывать далеко от берега и пересекать линию из ограничительных знаков.

Если кто-то плавает плохо, то не стоит заходить в воду в одиночестве. Также не следует нырять в водоем в неисследованном ранее месте: велик риск удариться головой и утонуть.

Купаться можно, если после приема пищи прошло около двух часов и нет чувства недомогания. Не стоит заходить в воду, если начинается шторм и погода скоро испортится. Купаться разрешено на территории специально оборудованных зон, передает издание «Невские новости».

Накануне жительница Ленинградской области утонула в водоеме недалеко от Волховской гидроэлектростанции. Рядом с местом трагедии была установлена специальная табличка, запрещающая купание на необорудованном пляже, сообщает Nation News.

Черви-волосатики, которые часто встречаются в водоемах Подмосковья, абсолютно безопасны для человека, даже если их случайно проглотить. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщил кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.