Депутат МГД Козлов: Развитие сервисов БТИ упростит для москвичей проведение перепланировки и ремонта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Развитие сервисов в столичном Бюро технической инвентаризации (БТИ) упростит проведение ремонта и перепланировки для собственников помещений. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, координатор «Школы грамотного потребителя» Александр Козлов во вторник, 5 июля.

— Решить, как эффективнее всего распорядиться квадратными метрами площади, бывает не всегда просто. С этими задачами сталкиваются как владельцы квартир, так и бизнесмены, которые ищут возможности создать удобное и функциональное пространство для клиентов и работников, — отметил он.

При этом, по словам депутата, главное не забыть о вопросах безопасности, поэтому согласование в БТИ остается важнейшей частью приведения проектов в жизнь. Развитие онлайн-сервисов и услуг специалистов бюро является существенной помощью собственникам.

Так, в БТИ запустили комплекс услуг, позволяющих по упрощенной процедуре согласовать незначительные изменения, не затрагивающие несущие конструкции, перепланировки, а также заказать авторский надзор за рабочими на объекте. Главное требование — чтобы перепланировки помещения не нарушали строительные и правовые нормы, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, при планировании ремонта и перепланировки, жильцы смогут заранее проконсультироваться в ведомстве, где специалисты подскажут, возможно ли выполнить пожелания собственника, а в случае затруднений расскажут о других вариантах изменений.

Москвичи, проживающие в домах, построенных в рамках программы реновации, более тысячи раз обратились за услугами Московского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Отмечается, что в основном горожане запрашивают документацию, необходимую для согласования перепланировок и переустройств квартир.