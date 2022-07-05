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«В тихом омуте черти водятся»: знаки зодиака, считающиеся энергетическими вампирами

Араз Салехов
Общество
«В тихом омуте черти водятся»: знаки зодиака, считающиеся энергетическими вампирами
Фото: shutterstock

Астрологи называют всего четыре знака зодиака, являющимися энергетическими вампирами. Подобный список помогла составить звезда шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Кажетта Ахметжанова.

Овен

Переговорить или оспорить Овна просто невозможно. Он задавит вас своим авторитетом, будет кричать так, что услышат соседи с нижнего этажа, и припомнит все былые грехи. В ходе яростного диалога Овны могут наговорить гадости своему собеседнику. После такого человеку приходится долго восстанавливать душевное равновесие.

Дева

В тихом омуте черти водятся — самое лучшее описание Дев. С виду они стеснительны и закрыты, однако внутри их могут крыться различные обиды, ворчливость и вредность. Своим занудством они могут убить любого собеседника. Девы разглядят в вас крошечный недостаток, раздуют его до неимоверных размеров, а после будут напоминать о нем каждые пять минут. Этот знак зодиака не заметит бревна в своем глазу, однако в другом и соринку не оставит в покое.

Скорпион

Этот тот знак зодиака обожает устраивать скандалы и выяснять отношения до хрипоты. Его невозможно остановить в порыве гнева. В ходе конфликтных ситуаций Скорпион не боится конфликтов, обидных высмеиваний и публичных выступлений. Также этот знак обожает манипулировать своими жертвами и играть на их слабостях.

Стрелец

Ребята под этим знаком зодиака кажутся милыми и безобидными, пока вы им не перейдете дорогу. В боевом настрое этот знак очень страшен. Высокий интеллект вкупе с ораторским мастерством дают стопроцентный результат. Стрельцы будут так яростно и остроумно задевать собеседника, что у него не останется шансов, сообщает Starhit.

Помимо этого, Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала четыре знака зодиака, которым повезет в любви в июле

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