Президент Эстонии высказался за продолжение дипотношений с Россией

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Президент Эстонии Алар Карис считает, что его страна не должна разрывать дипломатические отношения с Россией, а послы должны продолжать свою работу. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил портал национального телерадиовещания ERR.

— До тех пор, пока подобное возможно, это должно быть сделано. Это также стало одной из причин, по которой я аккредитовал здесь (в Эстонии — прим. «ВМ») российского посла, — пояснил Карис.

С помощью посольства можно также получать информацию о происходящих событиях в стране, приводит слова эстонского президента ТАСС.

Недавно Министерство иностранных дел России порекомендовало жителям РФ воздержаться от поездок в Эстонию из-за ограничений, нарушение которых предусматривает штрафы и тюремные сроки.

В ведомстве отметили, что налогово-таможенный департамент Эстонии, прикрываясь санкционной политикой Евросоюза, объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в страну из России ряда товаров, а также запретил вывозить наличную валюту, тепловизоры, дроны, сумки, обувь и электронику, стоимость которых превышает 750 евро.