В МИД Китая назвали слова Столтенберга о НАТО шуткой века

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Действия НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии не позволяют говорить об оборонительном характере альянса. Такое заявление сделал во вторник, 5 июля, представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

— НАТО — оборонительный альянс? Шутка века, — саркастично заметил он.

Так Лицзянь отреагировал на слова высокопоставленных лиц блока, в частности генсека НАТО Йенса Столтенберга, об оборонительном характере союза. Представитель МИД КНР также в шутку назвал бомбы символом мира, передает РИА Новости.