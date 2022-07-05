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В МИД Китая назвали слова Столтенберга о НАТО шуткой века

Евгений Белоусов
В мире
В МИД Китая назвали слова Столтенберга о НАТО шуткой века
Фото: depositphotos

Действия НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии не позволяют говорить об оборонительном характере альянса. Такое заявление сделал во вторник, 5 июля, представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

— НАТО — оборонительный альянс? Шутка века, — саркастично заметил он.

Так Лицзянь отреагировал на слова высокопоставленных лиц блока, в частности генсека НАТО Йенса Столтенберга, об оборонительном характере союза. Представитель МИД КНР также в шутку назвал бомбы символом мира, передает РИА Новости.

Главы стран Североатлантического альянса официально пригласили Швецию и Финляндию в НАТО 29 июня. Также в ходе саммита альянса была принята новая стратегическая концепция, в которой Россия названа главной угрозой безопасности блока.

Согласно ей, НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угроз. Альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации. При этом НАТО существенно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия России.

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