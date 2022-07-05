Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC

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Американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежат KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору. После корпорация окончательно покинет российский рынок. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе корпорации.

— Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что месяц назад корпорация завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов, передает РИА Новости.

В Московском регионе заработало 50 заведений новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Так, 26 ресторанов открылись в столице, еще три точки — в Красногорске, по два — в Пушкине, Наро-Фоминском округе и Мытищах. По одному ресторану появилось в Балашихе, Сергиевом Посаде, Щелкове, Подольске и Коломне.





Мэр Москвы Сергей Собянин посетил 12 июня новый ресторан быстрого питания на Пушкинской площади, открывшийся на месте бывшего ресторана McDonald's. Мэр отметил, что правительство столицы поддерживает новый проект. Он добавил, что важно сохранить рабочие места, разнообразие, качество и доступность общественного питания.