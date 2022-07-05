Украинский суд запретил Коммунистическую партию Украины

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Суд Украины запретил Коммунистическую партию страны, власти добивались прекращения работы партии семь лет. Решение было принято во вторник, 5 июля, Восьмым апелляционным административным судом Львова.

— Суд удовлетворил иск министерства юстиции Украины: запрещена деятельность КПРФ. Имущество, средства и иное имущество партии, ее областных, городских, районных организаций, первичные институты и другие вековые структурные образования передаются в государственную собственность, — говорится в сообщении суда на странице в социальной сети.

Также сегодня суд запретил и деятельность политической партии «Счастливая Украина», сообщают «Известия».

Недавно Украина ввела для граждан России визовый режим. В условиях разрыва Киевом дипломатических отношений и прекращения деятельности на территории РФ украинского посольства и консульств россияне должны будут обратиться за визой в центры внешнего поставщика услуг компании VFS Global в восьми российских городах.

Офисы организации есть в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре и Казани.