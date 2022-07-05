Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ГД одобрила во втором чтении проект о снятии бюрократической нагрузки с учителей

Евгений Белоусов
Общество
ГД одобрила во втором чтении проект о снятии бюрократической нагрузки с учителей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о едином подходе к организации работы групп продленного дня в школах. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе ГД.

Данный законопроект должен снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Так, благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов.

Кроме того, регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, такое решение должно будет официально согласовываться с Минпросвещения, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что в Московской области учителя, которые подготовили стобалльников по ЕГЭ, получат специальные выплаты.

19 мая стало известно, что российское правительство объединит Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую структуру. Так, на основе существующей территориальной сети организуют единые офисы для обслуживания клиентов, а также создадут единую базу для исчисления страховых взносов, что позволит увеличить максимальные размеры выплат.

Госдума Учителя Законы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте