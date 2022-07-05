ГД одобрила во втором чтении проект о снятии бюрократической нагрузки с учителей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о едином подходе к организации работы групп продленного дня в школах. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе ГД.

Данный законопроект должен снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Так, благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов.

Кроме того, регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, такое решение должно будет официально согласовываться с Минпросвещения, передает РИА Новости.

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