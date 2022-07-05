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WP: Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за угроз убийством

Антон Махов
В мире
WP: Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за угроз убийством
Фото: shutterstock

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз убийством. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила газета Washington Post со ссылкой на заявления политика.

В сообщениях репортеру Washington Post, Кнайсль рассказала, что она не дает интервью и эмигрировала из Австрии, сообщает РИА Новости.

Недавно стало известно, что среди иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, действительно есть граждане Австрии.

До этого граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам республики, их расстреляют.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

В свою очередь, власти США призывают граждан страны не ездить на Украину для участия в боевых действиях. Представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что получил информацию о пленении соотечественников.

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