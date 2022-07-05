Обыски прошли у высокопоставленных силовиков из Санкт-Петербурга
Сотрудники ФСБ провели обыски на рабочих местах и в домах у начальника ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова, а также у экс-начальника ГУ МВД Петербурга Сергея Умнова. Об этом стало известно во вторник, 5 июля.
Генерал-лейтенант Умнов — действующий советник министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Семенов — тоже генерал-лейтенант и являлся ставленником Умнова. Свою должность в ГИБДД он занял при его руководстве.
По данным Telegram-канала 112, обыски проводятся в рамках возбужденного в 2020 году уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
Также в Крыму сотрудники ФСБ задержали еще одного фигуранта дела «питерских силовиков» — экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. Он тоже работал в команде Умнова.
До этого сообщалось о задержании проректора Российской таможенной академии Керефова за торговлю наркотиками.