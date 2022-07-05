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Собянин: производство автобусов и электробусов, вагонов для железной дороги и метро будет не ниже, чем до санкций

Лейла Алиева
Город
Собянин: производство автобусов и электробусов, вагонов для железной дороги и метро будет не ниже, чем до санкций
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства столицы перед депутатами Московской городской думы / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Предприятия транспортного машиностроения до конца текущего года смогут полностью восстановить производство и поставки продукции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы видим, что компании перестраивают логистику, проводят импортозамещение, перестраиваются на других поставщиков из дружественных стран. Считаю, что до конца года и производство вагонов для железной дороги, пригородного сообщения, метро, автобусов, электробусов и так далее будет уже работать на достаточно высоком уровне, — отметил он.

По словам мэра, существуют проблемы, связанные с системными санкциями против России, которые к концу года будут только расти. Это касается таких отраслей, как автомобилестроение, коммерческого строительства, металлургии и ряда других отраслей. При этом в ходе реализации программ уровень требований к качеству и современности поставляемой продукции не стоит снижать, передает агентство городских новостей «Москва».

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что сроки поставки по заключенным контрактам в сфере транспорта будут продлены.

Транспорт Производство Сергей Собянин
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