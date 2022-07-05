Более 200 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах города

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около 290 единиц техники и 300 бригад ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах города. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы во вторник, 5 июля.

Больше всего осадков выпало на востоке столицы. Так, чуть больше чем за час здесь выпало 35 миллиметров осадков, что составляет более 30 процентов месячной нормы. При этом, до конца суток объем осадков может превысить половину месячной нормы.

— Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков. Временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП «Мосводосток», — говорится в сообщении.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие часы в Москве могут быть подтопления. Так, может пролиться до 45 — 50 миллиметров осадков, или пять ведер дождевой воды на один квадратный метр московских улиц (50 процентов месячной нормы). Кроме того, в столице ожидаются кучево-дождевые облака до 13 километров.