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Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 5 июля

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 5 июля
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

В ближайшие часы в Москве могут быть подтопления. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 5 июля.

— В Москве за ближайшие часы может пролиться до 45 — 50 миллиметров осадков, или пять ведер дождевой воды на один квадратный метр московских улиц (50 процентов месячной нормы). В тоннелях и низинных формах рельефа вероятны подтопления. Гроза, диаметр града — 2 — 3 сантиметра, — рассказал он.

Кроме того в столице ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а также кучево-дождевые облака до 13 километров, что еще хуже. В своем Telegram-канале синоптик призвал жителей города соблюдать осторожность.

В связи с непогодой в столице городские службы переведены на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Кроме того, в столице возможны локальные задержки некоторых маршрутов трамваев из-за непогоды. Также некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

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