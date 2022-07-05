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Москвичей предупредили о возможных задержках трамваев из-за непогоды

Александр Афонин

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Москвичей предупредили о возможных задержках трамваев из-за непогоды
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице возможны локальные задержки некоторых маршрутов трамваев из-за ожидаемой непогоды. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник, 5 июля.

— Из-за погодных условий возможны локальные задержки движения трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, — говорится в сообщении.

Жителей и гостей Москвы призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с ожидаемой непогодой в столице. Для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Во вторник, 5 июля, в столице ожидаются гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. В МЧС призвали столичных автомобилистов быть осторожнее на дороге и избегать резких маневров, а пешеходов — не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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