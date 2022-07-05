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Синоптик рассказал о неустойчивой погоде в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказал о неустойчивой погоде в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Погоду, которая сейчас установилась в Московской области, условно можно назвать «подмосковным Таиландом». Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в регионе установилась сильная жара, но при этом наблюдаются весьма интенсивные осадки.

— В некоторых местах в Московской области происходит быстрый подъём насыщенных влагой воздушных масс, конденсация водяных паров, мощное облакообразование и интенсивный дождь. В Подмосковье он наблюдается местами, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он отметил, что нет ничего удивительного в том, что в летний период сочетается жара и дожди, это нормальное природное явление, они носят фрагментарный характер

По словам Вильфанда, в четверг ситуация изменится. Сильная жара сменится умеренной погодой, воздух прогреется до 25 градусов.

В связи с непогодой в столице городские службы переведены на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

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