Норвегия назвала договор с Россией о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным

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Министерство иностранных дел Норвегии посчитало, что договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море является бессрочным. Об этом во вторник, 5 июля, заявила пресс-секретарь норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в скором времени будет рассмотрен вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией.

При этом депутат Михаил Матвеев напомнил, что Госдума ратифицировала договор, согласно которому Россия уступила Норвегии 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря, в 2010 году. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что данный договор должен был позитивно влиять на «взаимодействие арктических стран».

Также недавно Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене. Запрос направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикуголь». Грузы в поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург.