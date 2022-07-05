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Володин поручил рассмотреть денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах

Араз Салехов
В мире
Володин поручил рассмотреть денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме рассмотрят вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств, а также сотрудничестве в Баренцевом море. С таким поручением во вторник, 5 июля, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— У нас (глава международного комитета — прим. «ВМ») Леонид Эдуардович Слуцкий присутствует. Давайте попросим Леонида Эдуардовича разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов, — отметил он.

При этом депутат от КПРФ Михаил Матвеев напомнил, что Госдума ратифицировала договор, согласно которому Россия уступила Норвегии 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря, в 2010 году. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что данный договор должен был позитивно влиять на «взаимодействие арктических стран».

— Сегодня мы видим, как Королевство Норвегия препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы, — цитирует его РИА Новости.

Во вторник, 28 июня, Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Отмечается, что запрос направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикуголь». Грузы в поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург. При этом министр иностранных дел скандинавской страны Анникен Хюитфельдт в свою очередь заявила, что Осло, не пропуская российские грузы на Шпицберген, не нарушает договор об острове и не пытается специально создать препятствия России.

Норвегия Вячеслав Володин Россия
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