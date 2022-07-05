Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин рассказал о заседании комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о заседании комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций обсудили текущую ситуацию в стране. Об этом сообщил мэра Москвы Сергей Собянин в среду, 5 июля.

По его словам, ситуацию в основных отраслях удалось стабилизировать.

— В торговле, в частности, показатели выше прошлогодних. Сняты вопросы по товарам первой необходимости, никакого обвала не произошло. Стабильно исполняются региональные бюджеты. К концу года, скорее всего, мы выйдем на плановые показатели в районе 6-8 процентов роста, — рассказал мэр.

Кроме того, все региональные и муниципальные службы, включающие в себя ЖКХ, транспорт, здравоохранение и образование — работают, а также обеспечены оборудованием и финансированием.

Также по мнению Собянина не стоит снижать уровень требований к качеству, в частности в транспортном машиностроении. Так, в настоящее время компании перестраивают всю логистику, находят поставщиков из дружественных стран, и до конца года производство вагонов для метро, автобусов, электробусов будет на высоком уровне, отметил он в своем Telegram-канале.

В столице наблюдается и рост занятости, а это говорит о том, что санкции не повлияли на ситуацию в данной отрасли.

Экономика заседание президиума Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте