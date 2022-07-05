Собянин рассказал о заседании комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций обсудили текущую ситуацию в стране. Об этом сообщил мэра Москвы Сергей Собянин в среду, 5 июля.

По его словам, ситуацию в основных отраслях удалось стабилизировать.

— В торговле, в частности, показатели выше прошлогодних. Сняты вопросы по товарам первой необходимости, никакого обвала не произошло. Стабильно исполняются региональные бюджеты. К концу года, скорее всего, мы выйдем на плановые показатели в районе 6-8 процентов роста, — рассказал мэр.

Кроме того, все региональные и муниципальные службы, включающие в себя ЖКХ, транспорт, здравоохранение и образование — работают, а также обеспечены оборудованием и финансированием.

Также по мнению Собянина не стоит снижать уровень требований к качеству, в частности в транспортном машиностроении. Так, в настоящее время компании перестраивают всю логистику, находят поставщиков из дружественных стран, и до конца года производство вагонов для метро, автобусов, электробусов будет на высоком уровне, отметил он в своем Telegram-канале.

В столице наблюдается и рост занятости, а это говорит о том, что санкции не повлияли на ситуацию в данной отрасли.