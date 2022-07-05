Движение на участке ЦКАД затруднено из-за рухнувших на дорогу проводов электросети
Россия, Московская область, Раменский городской округ, ЦКАД, 185-й километр Карта всех событий
В подмосковном Раменском на 185-м километре ЦКАД полностью парализовано движение. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» во вторник, 5 июля.
Отмечается, что инцидент произошел из-за упавших на дорогу проводов электросети после молнии. На кадрах видно, как автомобили не могут сдвинуться с места.
— На месте работают экстренные службы, а водителям в пробке желаем терпения, — говорится в сообщении.
До этого сообщалось о том, что пешеход погиб в результате наезда мотоциклиста в Москве.