Движение на участке ЦКАД затруднено из-за рухнувших на дорогу проводов электросети

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Московская область, Раменский городской округ, ЦКАД, 185-й километр Карта всех событий

В подмосковном Раменском на 185-м километре ЦКАД полностью парализовано движение. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» во вторник, 5 июля.

Отмечается, что инцидент произошел из-за упавших на дорогу проводов электросети после молнии. На кадрах видно, как автомобили не могут сдвинуться с места.

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— На месте работают экстренные службы, а водителям в пробке желаем терпения, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о том, что пешеход погиб в результате наезда мотоциклиста в Москве.