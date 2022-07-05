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Движение на участке ЦКАД затруднено из-за рухнувших на дорогу проводов электросети

Лейла Алиева
Происшествия
Движение на участке ЦКАД затруднено из-за рухнувших на дорогу проводов электросети
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Россия, Московская область, Раменский городской округ, ЦКАД, 185-й километр Карта всех событий

В подмосковном Раменском на 185-м километре ЦКАД полностью парализовано движение. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» во вторник, 5 июля.

Отмечается, что инцидент произошел из-за упавших на дорогу проводов электросети после молнии. На кадрах видно, как автомобили не могут сдвинуться с места.

Видео: Telegram / Москва 24

— На месте работают экстренные службы, а водителям в пробке желаем терпения, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о том, что пешеход погиб в результате наезда мотоциклиста в Москве.

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