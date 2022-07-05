Чем опасна вода с магнием

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Популярная покупная вода с добавлением магния или калия имеет настолько низкую концентрацию этих веществ, что они не могут принести никакой пользы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

— Обычно в такой воде очень маленькая концентрация полезных веществ. Это больше рекламный трюк для привлечения внимания покупателей. Она не принесет никакой пользы организму. Также ее можно пить в неограниченном количестве, так как перенасыщения точно не будет, — отметила специалист.

Соломатина посоветовала покупать лечебную воду с добавлением минеральных веществ. В ней они содержатся в нужной концентрации. Однако эксперт предупредила, что не стоит такой водой злоупотреблять.

— Если вода лечебная, то в ней содержится высокая концентрация минеральных веществ. Однако ее должен выписать врач — как дополнительный источник, например, магния. Я не рекомендую много ее пить. Во всем должна быть мера. Излишнее количество солей может нанести вред организму. Часто такую воду выписывают как дополнительный источник минералов для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек и печени, — объяснила диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина развеяла миф о вреде минеральной воды из пластиковых бутылок.