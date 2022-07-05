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Ликсутов сообщил о росте популярности общественного транспорта в Москве

Антон Махов
Город
Ликсутов сообщил о росте популярности общественного транспорта в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Доля поездок на городском транспорте в столице выросла с 62 до 66 процентов за первую половину 2022 года. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что эта тенденция наблюдается на фоне улучшения транспортной инфраструктуры.

Ликсутов уточнил, что госпрограмма Москвы по обеспечению комфортных поездок жителей по городу за первые шесть месяцев этого года выполнена полностью. Задуманные проекты реализуются по плану.

За первые шесть месяцев 2022 года на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число поездок в рабочие дни. Всего было совершено около 14,5 миллиона поездок, сообщают в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин оценил итоги работы транспортного комплекса столицы в первом полугодии 2022 года. Он отметил, что с начала года были открыты три новых и реконструированных вокзала Московских центральных диаметров (МЦД) — Печатники, Минская и Толстопальцево. Помимо этого, в первой половине 2022 года снова заработали станция метро «Рижская» и вестибюль «Новослободской», а также был открыт подземный переход от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская».

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