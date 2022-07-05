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Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в частном детском саду в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в частном детском саду в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
3-я Хорошёвская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в частном детском саду на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, восемь детей были госпитализированы в городские больницы.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— Следователи изымают документацию, будут допрошены сотрудники организации, предоставляющей услуги по обеспечению питанием детей, — рассказала Иванова.

Результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Москвы, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства. На место происшествия выезжала хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко.

В этот же день на востоке Москвы погиб ребенок, выпав из окна седьмого этажа. Девочка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

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