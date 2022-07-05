Собянин призвал не верить стереотипам о проблемах с экологией в больших городах

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Не стоит верить в сложившиеся стереотипы о том, что перед большими городами всегда стоят большие проблемы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 5 июля, выступая перед участниками форума «Территория смыслов».

— У нас у всех стереотипы, у моего поколения точно, что большие города — это большие проблемы, связанные с экологией, транспортом, безработицей, неудобствами, дискомфортом и так далее, — отметил он.

По словам Собянина, даже в начале 90-х все считали, что большие города приведут к полному экологическому коллапсу. Однако последние 10 лет показали, что все наоборот: именно большие города потребляют меньше всего энергии, меньше влияют на экологию и окружающую среду, передает ТАСС.

Также мэр города рассказал о заседании комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Он отметил, что ситуацию в основных отраслях удалось стабилизировать. Так, все региональные и муниципальные службы, включающие в себя ЖКХ, транспорт, здравоохранение и образование, работают, а также обеспечены оборудованием и финансированием.