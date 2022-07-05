Президент Швейцарии выступил против ареста активов России в пользу Украины

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Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент. Такое мнение высказал во вторник, 5 июля, президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

— Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной. Но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях. И, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам, — заявил он.

По мнению швейцарского президента, право собственности является фундаментальным правом человека и его необходимо защищать в любой ситуации. Кроме того, конфискация российских активов требует подходящей правовой базы. Но таковой нет почти ни у одной страны Европы, передает слова Кассиса РИА Новости.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство выступает за конфискацию попавших под антироссийские санкции активов в пользу Украины и в данный момент прорабатывает этот вопрос. Глава МИД считает, что парламенту Великобритании, «скорее всего», потребуется принять новый закон, который позволил бы конфисковать замороженные активы РФ.

При этом замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что заморозка активов России является одной из величайших краж в истории человечества. По его словам, подобные действия Запада могут привести к разрушению Бреттон-Вудской системы.