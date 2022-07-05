Эксперт Бревдо перечислил автозапчасти, которые лучше заменить летом

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Зимняя резина в летний период дешевеет — логично приобрести ее до сезонного подорожания. Кроме того, некоторые запчасти лучше поменять летом не с экономической, а с практической точки зрения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Как отметил собеседник «ВМ», если пришло время покупки зимней резины, стоит это сделать до наступления холодов.

— Логично, что чем ближе к сезону, тем сезонные запчасти будут дороже. Я в процентах не скажу, но разница будет. Все зависит от общей стоимости: если шины в принципе дорогие, то и разница будет больше, — отметил специалист.

По словам эксперта, некоторые аксессуары и запчасти стоит приобрести летом, если их ресурс подошел к концу, ведь поломка в зимний период будет критической.

— Например, «дворники» лучше заранее поставить. Если они плохо чистят — значит, умирают. Но летом проще живется, потому что ими нужно пользоваться только в дождь. Зимой к дождям примешиваются реагенты, и, если щетки хорошо себя чувствовали летом, не факт, что они будут долго служить зимой. Во-вторых, они могут лучше смахивать воду, чем удалять грязь. Но если они и с водой оставляют разводы вместо гладко вычищенной поверхности стекла, то это повод заменить щетки, — порекомендовал Бревдо.

Также стоит заменить аккумулятор, если он негативно проявлял себя прошлой зимой или весной. Летом машина нормально заводится, однако в холод плохой аккумулятор может впасть в анабиоз, поэтому лучше заранее купить и заменить его, предупредил автоэксперт.

Но все-таки не все «зимние» автотовары есть смысл покупать в летний период. Так, незамерзающую жидкость просто не получится приобрести летом: она появится в магазинах ближе к сезону, заключил специалист.