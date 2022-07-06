Аналитики назвали губернаторов, которым грозит отставка

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Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило рейтинг глав регионов за июнь, исходя из которого некоторые губернаторы не добились успехов в политической борьбе и им грозит отставка. В их числе оказались главы Белгородской и Ростовской областей, Бурятии и Якутии. Об этом сообщил генеральный директор агентства, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов.

По его словам, нисходящий тренд касается позиций руководства нескольких пограничных регионов: губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (он переместился с 16-го на 18-е место), главы Ростовской области Василия Голубева (с 15-го на 17-е место) и губернатора Курской области Романа Старовойта (с 24-го на 26-е место). Лесные пожары создают проблемы для главы Якутии Айсена Николаева (с 26-го на 27-е место), руководителя Бурятии Алексея Цыденова (с 73-го на 80-е место) и главы Забайкальского края Александра Осипова (с 77-го на 81-е место).

Орлов отметил, что одобрение инициативы по созданию первой особой экономической зоны в Пермском крае позитивно сказалось на губернаторе Дмитрии Махонине — он поднялся с 27-го на 23-е место. Подписание соглашения о сотрудничестве, которое предполагает завершение в 2023 году строительства автодороги Челябинск — Шадринск — Тюмень, принесло очки главе Тюменской области Александру Моору: он поднялся с 8-го на 7-е место, и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову — с 66-го на 57-е.

Усиливается влияние главы Республики Крым Сергея Аксенова (он поднялся с 37-го на 31-е место) и губернатора Воронежской области Александра Гусева (с 53-го на 44-е место).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поднялся на одну позицию — с 9-го на 8-е, как и глава Кемеровской области Сергей Цивилев — с 21-го на 20-е место. Также укрепляются позиции губернатора Иркутской области Игоря Кобзева: в рейтинге он поднялся на 4 строчки, заняв 15-е место, передает портал URA.RU.

Самыми влиятельными главами субъектов Федерации являются мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Алексей Дюмин, возглавляющий Тульскую область.

17 июня сообщалось, что Московская область впервые вошла в тройку лидеров по инвестпривлекательности. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в регионе принимают дополнительные меры для развития экономики.