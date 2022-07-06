Москвичи раскрыли, как относятся к поцелуям на первом свидании

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Отношение к поцелуям на первом свидании жители Москвы раскрыли в ходе онлайн-опроса держателей карты «Тройка». Об этом сообщила пресс-служба мобильного приложения «Город».

Менее половины респондентов (49 процентов) одобряют поцелуи на первой романтической встрече. Еще 26 процентов считают такой вид близости неуместным, а четверть опрошенных затруднилась ответить.

При этом 32 процента москвичей не одобряют поцелуи в общественных местах. Но 28 процентов жителей мегаполиса при виде целующихся влюбленных испытывают умиление, 22 процента — радость и 18 процентов — безразличие.

Только каждый десятый из опрошенных целуется при встрече с близкими или друзьями. 32 процента респондентов предпочитает в качестве приветствия использовать рукопожатие, 30 процентов — объятие, 19 процентов — приветственные слова, 9 процентов москвичей просто улыбаются при встрече, сообщает «Мослента».

Опрос проводился в преддверии Всемирного дня поцелуя, который отмечают 6 июля. Участниками стали более 6 тысяч человек.

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