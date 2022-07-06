Более 20 московских клиник начали оформлять электронные справки о болезни ребенка

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На данный момент 22 федеральных и частных клиники столицы уже перевели процесс оформления справок о болезни ребенка (форма 095/у) в цифровой вид, 39 медучреждений подали заявку на подключение к проекту. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 6 июля.

— В мае мы запустили пилотный проект — дали федеральным и частным клиникам возможность перевести справки по болезни ребенка в цифровой вид. Благодаря этому родителям приносить бумажные документы в школу или детсад не нужно — вся необходимая информация автоматически передается в систему «ЕМИАС.Школа». Учителя видят в электронном журнале, на какой период ребенок освобожден от занятий, — заявила Ракова.

По ее словам, нововведение избавляет родителей от бумажной работы и упрощает взаимодействие между поликлиниками, детсадами и школами. До этого такая система работала только в городских медучреждениях, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что количество пользователей электронной медицинской карты в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» выросло до трех миллионов.