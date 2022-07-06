Журналистка Fox News заявила, что демократы в США планируют избавиться от Байдена

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Демократы хотят сделать американского лидера Джо Байдена «козлом отпущения» после выборов в палату представителей в ноябре и «избавиться от него». Такое мнение в эфире Sky News Australia выразила обозреватель Fox News Томи Ларен.

— Демократы собираются подождать и посмотреть, как там будет в ноябре. И когда их уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут Джо Байдена. Думаю, что этот план у них был с самого начала. Они сделают из него козла отпущения — не их политику, а самого Джо Байдена, хотя это именно их политика, — заявила журналист, слова которой приводит РИА Новости.

До этого издание The American Conservative написало, что президент США Джо Байден не сможет избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем. По мнению автора, Байден оказался в непростой ситуации: у демократов высок риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, в которой напрямую обвиняют Белый дом.

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена достиг рекордно низких показателей (36 процентов) из-за инфляции в США. По данным опроса, 59 процентов граждан Америки недовольны президентством Байдена.