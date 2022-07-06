Столичный портал поставщиков организовал еще одну возможность для заказчиков

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На портале поставщиков у заказчиков появилась возможность выбрать исполнителя из списка участников процедуры закупки при отказе ее победителя от заключения контракта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 6 июня.

В рамках процедуры закупки по потребностям заказчик публикует перечень необходимых ему работ или услуг. После этого предприниматели направляют заказчику свои предложения, из которых он выбирает исполнителя, чьи условия наиболее соответствуют потребностям. У сторон есть до девяти рабочих дней на согласование условий контракта, однако иногда исполнитель не подтверждает намерение о сотрудничестве.

Раньше в таких случаях закупку приходилось проводить заново, но сейчас у заказчика появилась возможность выбрать другого поставщика из списка участников процедуры после двух рабочих дней с момента его первого выбора.

— Функция выбора поставщика в закупках по потребностям была внедрена по предложениям региональных уполномоченных органов. Она позволит заказчикам не проводить закупку заново в случае отказа победителя, а передать обязательства по контракту другому участнику. Это существенно сэкономит время пользователей при работе с платформой, — отметил министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Все действия заказчик выполняет на портале поставщиков. По словам главы департамента по конкурентной политике города Ивана Щербакова, на данный момент сервисом пользуются почти 270 тысяч бизнесменов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за первые пять месяцев этого года с представителями малого и среднего бизнеса на портале поставщиков столицы было заключено более 120 тысяч контрактов.