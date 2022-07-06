Жилой дом по реновации построят в Северном Измайлове в 2024 году

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

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Строительство жилого дома на 268 квартир по программе реновации в столичном районе Северное Измайлово завершат в 2024 году. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 6 июля.

— Сейчас идет разработка котлована, устройство монолитных конструкций подземной части. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году, — заявил Загрутдинов.

Новостройку переменной этажности с подземной парковкой облицуют фиброцементом и керамогранитом. Здание выполнят в бежевых и светло-коричневых цветах. На первом, нежилом этаже разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для инвентаря и зону почтовых ящиков. Кроме того, в доме установят два лифта грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов.

Прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что по итогам первых шести месяцев этого года в столице идет наиболее активный переезд по программе реновации в Люблине, Царицыне, Рязанском, Измайлове и поселении Мосрентген. Там переезжают более 8,6 тысячи семей.