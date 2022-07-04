Москвичам назвали районы, где идет самое активное переселение по реновации

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По итогам первых шести месяцев этого года в столице идет наиболее активный переезд по программе реновации в Люблине, Царицыне, Рязанском, Измайлове и поселении Мосрентген. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 4 июля.

— Динамика переселения москвичей в первом полугодии показывает, что активнее всего программа реализуется в пяти районах, где в новостройки переезжают более 8,6 тысячи семей, — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что на данный момент в Люблине идет переезд из 29 домов. В поселении Мосрентген получат новые квартиры москвичи из 17 зданий. В Царицыне и Измайлове соглашения на квартиру в новостройке подписали жители 15 домов. Замыкает рейтинг Рязанский район, где расселяют 14 домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице ввели в эксплуатацию 185 домов по программе реновации. Лидером по заселению в новостройки стали Северо-Восточный и Юго-Восточный административные округа — по 28 зданий в каждом.