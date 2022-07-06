Терапевт пояснил, почему опасно включать вентилятор на всю ночь

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Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов рассказал, какие опасности таят в себе вентиляторы.

Так, первая опасность использования вентилятора в жару заключается в том, что в его лопастях часто скапливается пыль, которая при включении устройства распространяется по всему дому. При работе прибора пыль распространяется по комнате, что может привести к приступу аллергии и астмы.

Кроме того, вентиляторы сушат воздух в помещениях, что негативно отражается на состоянии кожи и слизистых оболочках глаз.

Если устройство будет работать всю ночь, то у спящего человека могут появиться озноб, напряжение в мышцах, судороги. Те, кто спят всю ночь с работающим вентилятором, рискуют застудить голову и шею, передает Life.ru.

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