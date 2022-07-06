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Ефимов: 12 гостиниц появится в городе благодаря проекту «Индустриальные кварталы»

Лейла Алиева
Город
Ефимов: 12 гостиниц появится в городе благодаря проекту «Индустриальные кварталы»
Фото: Пресс-служба

На участках проекта «Индустриальные кварталы» планируется построить не менее 12 гостиниц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 5 июля.

По его словам, столичный проект по преобразованию заброшенных территорий «Индустриальные кварталы» предполагает создание полноценной городской среды с необходимым количеством жилья, рабочих мест, социальных объектов и зон отдыха на месте бывших промзон и других неэффективно используемых участков.

— На данный момент город определил более 150 территорий общей площадью почти две тысячи гектаров, которые будут реорганизованы по проекту. На 12 участках планируется построить гостиницы. Их площадь составит примерно 150 тысяч квадратных метров, что позволит увеличить столичный номерной фонд, — отметил Ефимов.

Здания будут расположены в 11 районах, которые находятся в шести городских округах. Как отметил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, три новые гостиницы построят на северо-востоке Москвы, по две возведут на севере, востоке, юго-востоке и юге города, еще одну — на юго-западе столицы.

Кроме того, в этом году город одобрил проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий. В рамках проекта «Индустриальные кварталы» там планируется построить общественно-деловые здания, жилье и новые производства.

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