Детеныш кошачьих лемуров появился на свет в Московском зоопарке

Фото: Telegram / Московский зоопарк

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Московский зоопарк показал детеныша кошачьих лемуров, родившегося 25 апреля. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Сейчас детеныш питается молоком матери, однако уже пробует взрослую пищу и активно исследует мир. Отходит на видимое расстояние, активно общается с другими членами группы, но при любой опасности сразу возвращается к маме, — говорится в сообщении.

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В рацион кошачьих лемуров входят свежие овощи и фрукты, различные белковые корма, такие как перепелиные яйца, отварное мясо, насекомые, орехи, семечки. В пресс-службе отметили, что лемуры в Московском зоопарке размножаются регулярно. В этом существует необходимость, поскольку это достаточно редкий вид данной подгруппы, сообщает Telegram-канал «Московский зоопарк».

Также стало известно о рождении трех джейранов в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка. Джейран — это парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Сотрудники центра почти не вмешиваются в жизнь джейранов, они живут на личном отрезке «степи». Их территория состоит из песчаного грунта с низкорослой растительностью.